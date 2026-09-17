El periodista deportivo dio a conocer lo que pasó con el joven arquero de Colo Colo, que había sido convocado para los Juegos Suramericanos 2026.

En Colo Colo se encuentran con días libres en el marco de Fiestas Patrias, descanso que le vino espectacular al arquero Gabriel Maureira, que podría ser opción para la llave de octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano la próxima semana.

El portero de 19 años habría sufrido una contusión ósea en el codo derecho, lesión por la que fue liberado de La Roja Sub 20 para los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollan por estos días en Santa Fe, Argentina.

Pero el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia puso en duda la versión del golero, pues más allá de la dolencia que presentó, su cabeza siempre estuvo en quedarse a competir por el puesto en el Cacique.

“Colo Colo tendría a un jugador en los próximos días listo para competir, hablamos de Maureira”, comenzó anunciando el comunicador en Radio Pauta.

Coke Hevia echa al agua a Gabriel Maureira

Luego, dio a conocer su información: “Da lo mismo, porque no tengo ningún interés en que se enoje un jugador al cual, entre comillas, yo he defendido. Maureira no quiso ir a los Suramericanos y ya está”.

Además, Hevia indicó que tiene pruebas respecto a esta decisión del canterano albo: “En parte podrán decir que sí, que no, que ustedes son… cómo mienten. Tengo los WhatsApp, no tenía ganas, no quiere soltar el arco de Colo Colo. Te juro que no estoy de acuerdo, pero lo entiendo”.

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Gabriel Maureira estaría listo para volver a la competencia en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que Maureira está en una lucha por el arco con el caboverdiano Vozinha, quien no estará disponible en la Copa Chile al viajar con su selección para el inicio de las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones. Ahora también se sumará a la disputa Fernando De Paul, que recibió el alta médica.