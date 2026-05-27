Mercado de Fichajes: Suena con fuerza para llegar a Colo Colo y sale lesionado antes de la media hora

Un jugador que suena con fuerza para llegar a Colo Colo en el mercado de invierno duró menos de media hora en cancha con su equipo.

El Mercado de Fichajes de invierno poco a poco comienza a tomar relevancia en el fútbol chileno, donde equipos como Colo Colo buscarán incorporar piezas que puedan potenciar a su plantel de cara al segundo semestre.

En esa línea, en las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Fernando Cornejo, jugador chileno que milita en Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que ayer se clasificó como primero de su grupo en Copa Libertadores de América.

Cornejo cuando jugaba en Palestino. | Foto: Photosport

Para mala suerte del jugador nacional, no duró ni media hora en cancha ya que al minuto 29 cayó al suelo por molestias físicas y tuvo que pedir el cambio, siendo sustituido de manera inesperada por Gabriel Villamil.

De igual manera, la salida de Fernando Cornejo en LDU no afectó al rendimiento de su equipo que, si bien Always Ready le dio vuelta el resultado, en los minutos finales supo clavar la estocada final con un gol de Deyverson para quedarse con el primer lugar de la zona.

¿Afectará su lesión a una posible llegada al Estadio Monumental? El mismo Cornejo aseguró que con Colo Colo no ha habido ningún tipo de contactos en el último tiempo y que su contrato con el cuadro ecuatoriano es hasta junio de 2027.

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En síntesis

El chileno Fernando Cornejo suena como posible fichaje de Colo Colo para el segundo semestre.

El volante de LDU de Quito fue sustituido por lesión en el minuto 29.

El contrato de Fernando Cornejo con el club ecuatoriano está vigente hasta junio de 2027.