El delantero argentino asoma en el horizonte de Universidad de Chile. No la pasa bien en Boca Juniors.

Universidad de Chile ya planea su actuación en el mercado de fichajes, en el que Fernando Gago será clave: el DT tiene a una incorporación en carpeta. Por el momento, milita tras la cordillera.

Según informó La Magia Azul, ese es el caso de Lucas Janson. El delantero argentino de 31 años asoma como el pretendido por el estratega estudiantil para el segundo semestre.

Durante estos días, defiende los colores de Boca Juniors. Sin embargo, no ha podido ganarse un puesto en la presente campaña. Tiene contrato vigente con el elenco bonaerense.

“El nombre de Lucas Janson tomó fuerza en las últimas horas como uno de los apuntados por (Fernando) Gago para reforzar a la U“, comenzó señalando el medio aludido.

“El extremo izquierdo, a quien el entrenador conoce de su etapa en Boca Juniors, aparece como una de las prioridades para potenciar las bandas ofensivas del cuadro universitario“, agregó.

Lucas Janson está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Fernando Gago quiere a Lucas Janson en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de cuatro enfrentamientos. En ellos, no ha podido anotar goles, pero logró aportar con una asistencia.

Un punto a consignar: Lucas Janson tiene vínculo con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, su irregularidad puede abrirle la puerta a su despedida desde tal institución.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago tiene en carpeta al delantero argentino Lucas Janson para Universidad de Chile.

tiene en carpeta al delantero argentino Lucas Janson para Universidad de Chile. El extremo izquierdo Lucas Janson , de 31 años de edad, milita actualmente en Boca Juniors.

, de 31 años de edad, milita actualmente en Boca Juniors. El futbolista Lucas Janson registra cuatro enfrentamientos disputados esta temporada. Entregó una asistencia.