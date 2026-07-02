Claudio Borghi volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más gloriosos de Colo Colo, al recordar el equipo que, para él, fue el mejor durante su exitoso paso por el club. A casi 20 años del inicio del histórico tetracampeonato, el “Bichi” no dudó en elegir, aunque su respuesta vino acompañada de una revelación que sorprendió.

En conversación con RedGol, el exentrenador albo fue claro al apuntar al equipo del Apertura 2006, el mismo que se consagró campeón tras vencer a Universidad de Chile en la final. Sin embargo, lejos de quedarse solo con el logro, profundizó en las dificultades que enfrentó ese plantel. “El mejor Colo Colo es el que gana la final con la U, pero fue al que más le costó ganar”, lanzó.

Borghi incluso reconoció que esa definición estuvo al límite y que pudo haber cambiado por completo su historia en la banca alba. “Todavía agradezco el gol que se perdió Salas en el segundo palo, arco sur. Es muy tensionante jugar una final con tu clásico rival y perderla. Ahí hubiese quedado marcado como el técnico que perdió esa final”, confesó, evidenciando lo fina que fue la línea entre el éxito y el fracaso.

Más allá de ese partido, el DT también valoró el proceso que permitió sostener el nivel competitivo del equipo en el tiempo, pese a la constante salida de figuras. “Ese equipo fue muy bueno, pero después se fueron jugadores importantes y llegaban otros por mucho menos dinero que terminaban reemplazándolos de gran manera. Eso fue un trabajo muy duro que realizamos como cuerpo técnico”, explicó.

Cabe recordar que ese Colo Colo fue líder absoluto de la fase regular del Apertura 2006, con 40 puntos en 18 partidos, además de una impactante diferencia de gol. En playoffs, arrasó con Unión Española en cuartos de final (9-0 global), superó a Universidad de Concepción en semifinales (6-4) y terminó levantando el título tras una infartante definición ante la U, que se resolvió en los penales.

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Así, el propio Borghi no solo eligió a su mejor equipo, sino que también dejó en claro que, paradójicamente, fue el que más sufrió para alcanzar la gloria, en una final que pudo haber cambiado todo.