El ex presidente de Azul Azul declaró ante Fiscalía por la compra de las acciones de la concesionaria que controla al Club Universidad de Chile.

El próximo jueves se realizará la formalización de once imputados por seis delitos enmarcados en el Caso Sartor, entre ellos Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que controla al Club Universidad de Chile.

El empresario llegó en 2021 a la U con la compra del paquete accionario, que en diciembre de 2024 le fue transferido en un 90% a él a través de la sociedad Antumalal, pero hasta hoy día ese contrato no se ha pagado.

Clark tuvo que declarar en tres oportunidades ante Fiscalía, siendo la última el martes 21 de julio, donde se refirió a la compra de Azul Azul.

La Tercera tuvo aceso a parte de esta declaración, donde se puede apreciar el arrepentimiento del ingeniero comercial, partiendo por nunca querer tomar la presidencia de la sociedad anónima.

“Había sido testigo, como hincha, de los complejos momentos que vivió Carlos Heller en ese rol, por lo que nunca fue mi intención ocupar dicha posición. Sin embargo, dado el conocimiento acumulado a lo largo de todo el proceso descrito, accedí a aceptar la responsabilidad”, confesó.

Eso sí, puso sobre la mesa que gracias a su gestión la U quedó con la casa ordenada: “Hoy Azul Azul es una compañía rentable, con sus finanzas al día y totalmente ordenada, obteniendo resultados positivos los últimos tres años, algo que la concesionaria nunca había logrado en su historia financiera. Hoy Azul Azul es el club con la mejor clasificación crediticia de Chile”.

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El arrepentimiento de Michael Clark

Además, reveló que es probable que la venta quede sin efecto, por lo que la propiedad regrese a Sartor.

“Lamentablemente, las acciones de Azul Azul se encuentran embargadas, por lo que el precio de las cuotas no ha sido pagado, siendo altamente probable que el contrato de compraventa de cuotas quede sin efecto por los incumplimientos de Sartor matriz”, lanzó.

Respecto a este punto, se mostró muy arrepentido: “Sin perjuicio de ello, debo manifestar que, contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”.

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Finalmente, hizo una profunda autocrítica de lo que todo este caso le ha afectado a su persona y familia: “Cuento con más de 20 años de ejercicio laboral, con una carrera intachable y exitosa, y esta situación solo me ha acarreado problemas familiares y laborales, poniendo en riesgo todo lo construido durante mi carrera y exponiendo a mi familia y a mi círculo cercano a circunstancias que, por haber estado mal asesorado, no fui capaz de prever”.

Los hinchas de la U se han manifestado en contra de Michael Clark. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis

Michael Clark será formalizado el próximo jueves junto a diez imputados por Caso Sartor.

será formalizado el próximo jueves junto a diez imputados por Caso Sartor. 90% de acciones de Azul Azul transferidas en diciembre de 2024 no están pagadas.

de Azul Azul transferidas en diciembre de 2024 no están pagadas. Contrato de compraventa quedaría sin efecto por acciones embargadas e incumplimientos de Sartor matriz.