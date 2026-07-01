El entrenador Fernando Ortiz deberá hacer varios cambios obligados en Colo Colo para visitar este jueves a O'Higgins por la Copa Chile.

Colo Colo enfrenta el jueves a O’Higgins de Rancagua en partido pendiente por la segunda fecha de la Copa Chile 2026, donde los albos son los líderes exclusivos del Grupo E.

El Cacique viene de tres triunfos consecutivos que lo tienen en la cima con nueve puntos, sacándole cuatro unidades de distancia a sus escoltas.

Para este cotejo, el entrenador Fernando Ortiz deberá hacer varios cambios obligados, por lo que mandaría a varios juveniles en el equipo titular en la visita a la capital de la Sexta Región.

Si bien el propio técnico argentino declaró en la previa que todavía no tiene definida la formación, lo cierto es que se verá obligado a realizar cambios.

Esto porque ha sumado un gran número de bajas, por lesiones y sanciones, donde en total serán siete los ausentes para el viaje de Colo Colo a Rancagua.

Las bajas de Colo Colo

En esta lista están los lesionados de larga data como lo son Marcos Bolados y Fernando De Paul, sumándose los que siguen en reintegro deportivo Claudio Aquino y Javier Correa.

Publicidad

También está al margen el atacante Lautaro Pastrán por un esguince en la rodilla derecha y ahora se unió el defensa Jonathan Villagra por una lesión muscular.

A ellos se suma el suspendido Felipe Raipán que fue expulsado el partido anterior contra Unión Española y recibió dos fechas de suspensión por la tarjeta roja directa.

El juvenil había sido el héroe de Colo Colo en el agónico triunfo por 3-2 sobre O’Higgins hace dos semanas en el Estadio Monumental.

Publicidad

Jonathan Villagra sería nueva baja en Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

¿A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Colo Colo?

El partido entre O’Higgins y Colo Colo se disputa este jueves 2 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En síntesis

Jueves 2 de julio a las 20:30 horas juegan O’Higgins y Colo Colo.

a las 20:30 horas juegan O’Higgins y Colo Colo. Siete bajas totales tendrá el técnico Fernando Ortiz entre lesionados y sancionados.

tendrá el técnico Fernando Ortiz entre lesionados y sancionados. Nueve puntos mantienen a Colo Colo como líder exclusivo del Grupo E.