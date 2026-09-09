Arturo Vidal encuentra al nuevo ‘Alexis Sánchez’ del fútbol chileno: es su compañero en Colo Colo

En Colo Colo hoy se vive un gran momento dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ son los líderes por amplio margen en el torneo, en el que esperan más temprano que tarde poder abrochar un nuevo título a sus vitrinas.

En las últimas horas, el volante y capitán del ‘Popular’, Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su canal de ‘Kick’ en la que estuvo acompañado del delantero Leandro Hernández, a quien llenó de elogios por su presente en Colo Colo y por quien avizora un gran futuro.

“Hasta que llegó la figura. El jugador más vendible a Europa en estos momentos. El ‘Chino’ tiene que costar caro, este es de los buenos”, comenzó señalando Vidal.

Siguiendo en sus elogios, el ‘King’ le dejó un mensaje claro a Leandro Hernández, en la que espera que el jugador se mantenga en Colo Colo en la próxima temporada y luego, de el gran salto a Europa.

Vidal apuesta todo por Hernández | Foto: Photosport

“El ‘Chino’ se tiene que quedar para la Libertadores del próximo y después irse a Europa”, apuntó el capitán de Colo Colo.

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Vidal compara a Hernández con Sánchez

Concluyendo, Vidal mantuvo lo que son sus elogios por el joven valor de Colo Colo y no pelos en la lengua para señalar que Leandro Hernández tiene varias cositas de Alexis Sánchez, lo que sin duda lo ilusiona para lo que puede ser su carrera futbolística.

“Se gira súper rápido, por eso te digo que tiene cosas parecidas a Alexis. En el medio es muy difícil cuando tienes jugadores que te giran rápido. El ‘Chino’ tiene eso de girarse y frenar en un segundo”, cerró.