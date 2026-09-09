Figura de Colo Colo se postula para la Selección Chilena: “He mejorado, estoy preparado”

Leandro Hernández abordó su momento en el cuadro albo. A sus 21 años, se siente listo para ser convocado a La Roja

Colo Colo está en lo más alto en la categoría de honor, por lo que una de sus máximas figuras espera con ansias un llamado a la Selección Chilena. Al menos, así se lo manifestó a Arturo Vidal.

¿De quién se trata? Leandro Hernández habló en el canal de Kick del histórico mediocampista y abordó una posible convocatoria al combinado nacional. Se tiene fe para conseguir dicha meta.

Si bien ha sido considerado en las series juveniles de La Roja, aún no puede debutar a nivel adulto. Durante esta temporada, ha sido una pieza fundamental en el elenco de Macul.

“Siento que he mejorado harto físicamente antes perdía muchos balones en los choques y lo he mejorado (…) En Colombia, ante Millonarios, demostré que estoy preparado para jugar una Copa Libertadores“, reflexionó.

Luego, agregó: “He mejorado en hartas cosas y estoy preparado para una nominación en la Selección Chilena. Es un desafío lindo, he trabajado en doble turno con los profesores, mucho más que antes”.

Leandro Hernández anhela llegar de Colo Colo a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Una similitud que ilusiona a Colo Colo

Finalmente, Chino (como se le apoda) Hernández se refirió a las comparaciones que ha recibido con Alexis Sánchez. Lo llena de esperanza para seguir los pasos del oriundo de Tocopilla.

“Es un ídolo. Lo veía de chico y que te comparen con alguien así te pone feliz. Te motiva a querer ir por más“, concluyó.