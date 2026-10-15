Claudio Borghi le suelta la mano a este jugador en Colo Colo: “Acá es rendimiento”

En el arco de Colo Colo se sigue con la polémica de quien debe ser el portero titular en el ‘Cacique’ en esta recta final, en donde el nombre de Vozinha sin duda que ha dado que hablar, en la que tras su mediática llegada, el guardameta de Cabo Verde no ha podido hacerse un espacio en el fútbol chileno.

Sobre esto, un histórico del ‘Popular’ como lo es Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV, en el que habló de lo que han sido estos meses de Vozinha en Colo Colo, en la que solo destaca del gran aporte publicitario que le generó al club.

“Para mí ha sido un golpe publicitario muy importante, Colo Colo ha salido en todos los lugares del mundo, pero traías a un arquero grande en edad, siendo jugador profesional muy tarde en su vida”, comenzó señalando Borghi.

En esa línea, el ‘Bichi’ fue muy enfático en indicar de que no siempre los jugadores del extranjero terminan siendo mejor de lo que hay en el fútbol chileno, en la que indirectamente pone el ejemplo de lo que es hoy Vozinha en Colo Colo.

Borghi habló sobre Vozinha | Foto: Photosport

“Esto quiere decir que no todo lo que vemos afuera, es tan bueno como pensamos y que a veces tenemos acá jugadores de buena calidad”, remarca.

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Finalmente, Borghi ya le comienza a soltar la mano a Vozinha pensando en lo que podría ser una próxima temporada, en la que no tiene pelos en la lengua para señalar que hoy el guardameta caboverdiano no es titular en Colo Colo y no es el mejor arquero del plantel.

“No es culpa de Vozinha, él vino contratado y tuvo la buena voluntad de venir y ser importante. Para mí no es el arquero titular hoy, no es mejor de lo que tengo y todavía tiene un jugador afuera, que es (Fernando) De Paul, la complejidad está, no lo conozco , hablan que es un chico muy humilde, pero acá es rendimiento”, concluye.