La sensación del Mundial 2026 podría no volver a jugar con Colo Colo en medio de un recargado calendario de actividades.

Fue la gran apuesta de Colo Colo para este segundo semestre pero hasta ahora ha jugado poco y nada, dejando serias dudas de su nivel. Se trata del arquero Vozinha, que venía de ser la gran sensación del Mundial 2026.

El portero de Cabo Verde se lució en la Copa del Mundo, demostrando que sus 40 años no eran un problema a la hora de atajar y frenar a selecciones como España y Argentina.

Tras la cita planetaria el Cacique se aventuró en su contratación, pero ha estado muy lejos de las expectativas, incluso en los réditos económicos que pensaban iba a traer el futbolista que ahora goza de casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Hasta el momento Vozinha solo ha jugado tres partidos de 12 posibles, incluso se perdió la Copa Chile en medio de la fecha FIFA de septiembre-octubre, donde viajó a su país para disputar el inicio de las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Ahora Colo Colo tiene un parón de 14 días, pues su próximo partido será el domingo 26 de octubre contra Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, en el cual tampoco podría estar presente.

En Colo Colo se hacen de la idea de no contar con Vozinha. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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La próxima ausencias de Vozinha en Colo Colo

Esto debido a que el caboverdiano tiene que viajar a la ceremonia de premiación del Balón de Oro que será el lunes 26 de octubre en Londres, donde está nominado al Trofeo ‘Lev Yashin’ como mejor arquero.

Después de esta visita a Inglaterra, Vozinha alcanzaría a estar para el partido de Colo Colo contra Universidad de Concepción del fin de semana del 1 de noviembre y frente a Ñublense del 8 de noviembre, pero su titularidad no está garantizada.

Luego de aquello, tendrá que volver a cruzar el charco para la fecha FIFA de noviembre, entre el 9 y 17 de noviembre, para estar con la Selección de Cabo Verde.

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De ser así, se perdería las eventuales semifinales de Copa Chile con los albos, que por ahora están clasificando a dicha ronda. Trascartón, al cuadro popular solo le restarán tres partidos para el cierre de temporada.

Cabe recordar que el ex GD Chaves termina contrato en diciembre con Colo Colo y su contrato no sería renovado para el 2027.