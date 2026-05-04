Patricio Yáñez quedó absolutamente encandilado con este jugador de Colo Colo: “Hizo un gran partido”

Colo Colo es el único y exclusivo líder de la Liga de Primera 2026, posición que alcanzó el día de ayer tras un sufrido triunfo por 3-1 sobre Coquimbo Unido ante la atenta mirada de casi 35 mil espectadores en el Estadio Monumental.

Una de las figuras que tuvo el equipo dirigido por Fernando Ortiz fue Javier Correa, quien provocó el penal para el 1-0 y luego anotó los dos goles con que Colo Colo logró los tres puntos ante el elenco pirata.

Correa fue la gran figura de Colo Colo. | Foto: Photosport

El que celebró el alza en el nivel del ex Estudiantes de La Plata fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Colo Colo tiene las individualidades que no aparecían y ayer apareció Correa con claridad, nitidez y se espera que tenga esta regularidad”.

En esa línea, suma palabras para elogiar al delantero trasandino: “Hizo un gran partido y lo vi desde lo sentimental, espiritual y anímico de mejor manera, lo que le permitió conseguir una victoria importante ante Coquimbo Unido”.

Lo cierto es que Javier Correa suma tres goles en los últimos dos partidos y se posiciona como un fijo para Fernando Ortiz, quien deberá decidir si seguir con el ‘doble 9’ o si se la juega por Correa o Romero como titulares para el próximo encuentro ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

Publicidad

En síntesis

Javier Correa anotó dos goles y provocó un penal en el triunfo de Colo Colo.

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con 35 mil espectadores en el Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz enfrentará a Deportes Concepción por la Copa de la Liga.