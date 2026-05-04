El Clásico del Norte Grande dejó un sabor amargo para Deportes Antofagasta, pero no para su director técnico, Luis Marcoleta. Tras el pitazo final en el Estadio Zorros del Desierto, el experimentado entrenador compareció ante los medios con un análisis que distó mucho de la resignación, asegurando que el marcador no reflejó la realidad futbolística vista en el campo de juego.

Para Marcoleta, la clave del encuentro no estuvo en el dominio de Cobreloa, sino en la falta de puntería de sus dirigidos. “El primer tiempo creo que futbolísticamente nosotros fuimos superiores a Cobreloa. No tuvimos esos baches o esas vacilaciones en la defensa, manejamos nosotros el partido”, afirmó con seguridad el estratega.

Según su visión, el equipo mantuvo el protagonismo durante gran parte del encuentro, incluso tras el descanso, hasta que el factor anímico cambió el rumbo de las acciones. “Los primeros 15 minutos el equipo mantuvo esa línea, mantuvo ese protagonismo hasta el gol de Cobreloa que obviamente eso los envalentonó, les dio un nuevo aire”, explicó.

Para Luis Marcoleta Deportes Antofagasta fue superior a Cobreloa en el primer tiempo

Uno de los puntos más tensos de la conferencia fue el cuestionamiento a la línea defensiva, específicamente por la inclusión de Matías Suárez en una posición no habitual. Ante esto, Marcoleta fue tajante: “Esa es una opinión, las opiniones se respetan… pero nosotros entrenamos todos los días y los vemos todos los días”.

El DT recordó el currículum del zaguero para validar su decisión, mencionando que “Suárez fue seleccionado uruguayo, jugó contra Francia, Colombia y Argentina de lateral derecho y lo hizo muy bien”.

Publicidad

Sin embargo, el técnico no ignoró la eficacia del rival, que con esta victoria se consolidó en la cima de la tabla. Marcoleta reconoció que, a diferencia de su equipo, los loínos supieron capitalizar sus momentos. “Cobreloa fue superior en las oportunidades que tuvo, las concretó”, admitió, agregando que el cuadro naranja “mantuvo una estructura que no nos dejó espacio, especialmente en la última tres cuartas partes de cancha”.

Luis Marcoleta llama a la tranquilidad

Finalmente, el entrenador hizo un llamado a la calma y a no juzgar el rendimiento únicamente por el marcador final. “Yo trato de ser lo más ecuánime posible. Yo no todo cuando se pierde está malo, ni todo cuando se gana está bueno”. Con un cierre enfático, Marcoleta sentenció que “a veces se piensa que el equipo perdedor es porque hizo mal las cosas, pero también hay que reconocer cuando el equipo ganador hace bien las cosas”, calificando a Cobreloa como un “merecido puntero hasta el momento”.