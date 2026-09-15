El ídolo de Colo Colo salió en defensa del caboverdiano en medio de los cuestionamientos por el gol que encajó de Deportes Concepción.

En Colo Colo volvieron a quedar dudas con el desempeño del arquero Vozinha, que fue el gran fichaje para el segundo semestre, pero que hasta el momento no ha brillado como en el Mundial 2026.

El caboverdiano recibió su primer gol tras la Copa del Mundo en el empate 1-1 contra Deportes Concepción, el pasado domingo en el Estadio Monumental, donde muchos lo apuntaron por su tardía salida en la anotación de cabeza de Norman Rodríguez tras un tiro de esquina.

Pero luego de los ataques que ha recibido el golero africano, salió en su defensa uno que lo había criticado anteriormente. Se trata de Claudio Bravo, ídolo albo e histórico capitán de la Selección Chilena.

La defensa de Claudio Bravo a Vozinha

En el programa ‘F90’ de ESPN, el bicampeón de América argumentó por qué el gol que recibió Vozinha no fue su responsabilidad, apuntando a Maximiliano Romero que se había ubicado en el primer palo.

“Es una acción donde yo le quito hierros al arquero. Sí hay gente que puede participar de una manera más efectiva: el que tú posiconas en el primer palo, que es el que te tiene que ganar esa pelota, que no tiene mucha altura”, lanzó Bravo.

También, le endosó responsabilidad a los defensas que tenían que ganarle el cabezazo al delantero lila, en este caso Jeyson Rojas e Iván Román.

Publicidad

“Y luego, el que te está atrás marcando, claro, estás marcando para que no te antnicipen, para que no te cabeceen y es una acción donde te rematan muy cerca. Pero para poder intervenir en esa acción, tienes que tomar una decisión anticipada. Muchas veces cuando tomas ese tipo de decisiones terminas fallando estrepitosamente”, agregó.

🟣🦁💪 El León de Collao ruge primero en La Ruca



Norman Rodríguez ganó por arriba y adelantó a Deportes Concepción en este #MatchdayDomingo. Se trata del primer gol que recibe Vozinha desde su llegada a #ColoColo.



¡Disfruta lo mejor de nuestro fútbol! Suscríbete a… pic.twitter.com/q1X1i8yoez — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 13, 2026

En conclusión, el ex Barcerlona señaló que la jugada terminó siendo bastante desafortunada para Vozinha: “Es una acción donde generalmente el que se ve mal sí es el arquero, pero con el condicionante que hay otros actores que tiene que intervenir eso y es la defensa”.