La gran frustración que vivió Mirko Jozic en su semana especial en Colo Colo: “Él estaba apenado”

El gran momento de frustración que vivió Mirko Jozic en su semana especial en Colo Colo.

Colo Colo ha vivido días especiales fuera de la cancha y todo esto tras lo que ha sido el importante reconocimiento que le ha ido dando al histórico ex entrenador del ‘Popular’, Mirko Jozic, quien ha pisado suelo nacional para participar de diversos homenajes por la histórica obtención de la Copa Libertadores 1991.

El ex estratega croata participó de diversas actividades en reconocimiento por su vuelta a Chile después de más de 20 años para recibir los elogios al entrenador que llevó a Colo Colo a levantar el título continental.

En uno de los lugares que recibió un enorme elogio Mirko Jozic fue en el Estadio Monumental, el que estuvo repleto para el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción y dentro de este, el ex DT sintió el cariño de los fanáticos antes del partido.

Dentro de lo que fueron estos días especiales para Jozic, en las últimas horas revelaron de la gran pena que sintió el ex entrenador en Colo Colo y esta la dio a conocer el ex futbolista, Miguel Ramírez, quien en conversación con Radio ADN indicó que el histórico ‘Albo’ quedó triste ya que no vio al ‘Cacique’ ganar.

Jozic y el elogio que recibió en el Monumental | Foto: Photosport

“Él estaba apenado porque esperaba que el equipo ganara, porque lo venían haciendo bien, pero el fútbol es así”, declaró Ramírez.

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Concluyendo, Ramírez deja en claro que en el fútbol nada está escrito con los resultados y que Jozic finalmente se quedó con lo que fue el gran ambiente y cariño que recibió en el Estadio Monumental.

“Lamentablemente no se pudo sumar de a tres, pero había un lindo ambiente en el estadio”, cerró.