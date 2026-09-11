El DT argentino confirmó que Vozinha seguirá resguardando la portería. Será desde el arranque contra Deportes Concepción.

Colo Colo afina los últimos detalles antes de recibir a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera. La escuadra alba quiere seguir firme en lo más alto de la tabla de posiciones.

Y para tal encuentro, Fernando Ortiz se inclinó por tomar una importante decisión respecto a la portería. ¿Quién será el encargado de resguardarla? Ello fue confirmado por el DT argentino.

En conferencia de prensa, el estratega abordó las dudas sobre Vozinha y lo ratificó para ser desde el arranque contra el conjunto penquista. Cabe consignar que Gabriel Maureira fue citado para los Juegos Odesur en Argentina.

“Josi (Vozinha) va a atajar el día domingo. El partido pasado fue exigido, pero no de la manera en que yo lo quería ver, así que va a atajar de nuevo este fin de semana“, comentó.

Luego, alabó su nominación al mejor arquero en el Balón de Oro y agregó: “Bien merecido lo tiene. Sus actuaciones en el Mundial fueron extraordinarias. Lo felicité y le dije que disfrute, porque esas cosas no suceden todos los años”.

Vozinha seguirá como titular en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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A su vez, el director técnico fue consultado sobre las continuidades en duda de algunos futbolistas, entre ellos, Arturo Vidal. Por el momento, está enfocado en ser campeón de la categoría de honor.

“En su momento, cuando esté un poco más claro toda la situación en todo sentido, me sentaré, si es que continúo, con el presidente y evaluaremos el caso de cada jugador“, cerró.