¡Sorpresa total en Colo Colo!: jugará dos partidos en una semana en el Estadio Nacional por esta razón

Colo Colo disputará dos partidos en el Estadio Nacional en menos de una semana y por esta importante razón.

Colo Colo pondrá en pausa su modo Liga de Primera, la que lidera con amplia diferencia, y ahora pondrá el foco en lo que será la fase final de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán ante Audax Italiano.

Para el estratega Fernando Ortiz, esta competencia es igual de importante que el torneo nacional, en donde ha dejado en claro que buscará luchar con todo por este título.

En lo que será esta serie con los ‘Tanos’, el DT argentino contará con importantes ausencias dentro de su equipo, en la que Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Iván Román, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández no podrán decir presente por estar en la Selección Chilena.

En las últimas horas, una importante noticia se ha dado a conocer para lo que será esta serie entre Colo Colo y Audax Italiano, en la que los dos partidos de esta serie, se disputarán en un mismo estadio.

Colo Colo ya ha jugado en el Nacional este 2026 | Foto: Photosport

El Estadio Nacional albergará ambos partidos

En las últimas horas desde la ANFP se confirmó que los duelos entre Colo Colo y Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile se disputarán en el Estadio Nacional el 22 y 25 de septiembre.

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En primera instancia, Audax Italiano hará de local en el Estadio Nacional el 22 de septiembre a las 20:30 horas ante Colo Colo y no podrá ocupar el Bicentenario de La Florida, ya que se prepara para albergar el concierto de Robbie Williams.

Para el duelo de vuelta, Colo Colo ejercerá su localía en el recinto de Ñuñoa el 25 de septiembre a las 20:00 horas y la razón por la que no podrá ocupar el Estadio Monumental, es que estará en un proceso de recuperación tras el recital de Romeo Santos y Prince Royce.

De esta manera, esta sorpresiva programación ya está confirmada para la llave de Copa Chile entre Colo Colo y Audax Italiano, en la que buscarán su clasificación a la próxima fase.