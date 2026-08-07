Claudio Bravo da el visto bueno a este refuerzo para Colo Colo: “Demuestra inteligencia”

El histórico ex jugador nacional, Claudio Bravo le da el visto bueno para este refuerzo en Colo Colo.

Colo Colo está muy pronto a dar un nuevo golpe en el mercado de pases y todo esto es con el inminente fichaje del defensor nacional, Iván Román, quien volvería al fútbol chileno mediante un préstamo sin opción de compra desde el Atlético Mineiro de Brasil.

Sobre esto, el histórico ex guardameta nacional, Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de este inminente refuerzo para Colo Colo, el que aprueba por completo para el equipo de Fernando Ortiz.

“Demuestra inteligencia al querer venir a Colo Colo, yo no lo veo como un retroceso, sino que como una oportunidad de crecer, tener la selección a un paso, es un chico que ya ha competido en ese nivel”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja siente que la decisión de Román en volver al fútbol chileno para jugar por Colo Colo es acertada y le puede servir para seguir creciendo y luego, volver al extranjero.

Román sería el segundo refuerzo de Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo veo con muy buenos ojos, con la sensación de buscar ese crecimiento, de ganar una camiseta definitiva, no eso de estar en Brasil, de llegar, no jugar y eso”, declara.

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Lo que puede aprender con Vidal

Finalizando, Bravo no duda en que Iván Román podría aprender demasiado dentro de esta etapa en Colo Colo junto a Arturo Vidal, un gran referente del fútbol chileno, que le puede enseñar muchas cosas en lo futbolístico para seguir agregando a su corta edad.

“En Colo Colo lo pude hacer, también hay un crecimiento futbolístico con Vidal, que lo puede tener al lado como compañero, que le puede ayudar a un crecimiento mayor”, cerró.