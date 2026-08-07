Fernando Ortiz no quiere dejar nada al azar en Colo Colo: toma una importante decisión

El entrenador del 'Cacique', Fernando Ortiz tomó esta importante decisión pensando en su duelo ante La Calera.

Colo Colo se alista para lo que será un nuevo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Unión La Calera en la quinta región del país.

Para este duelo, el estratega Fernando Ortiz conversó con el canal oficial de los ‘Albos’, en la que dio detalles de lo que ha sido su trabajo en la semana junto a sus dirigidos y de la complejidad de la cancha en la que se enfrentarán ante La Calera.

“Hemos trabajado muy bien, esta semana preparando el partido para el domingo contra un gran rival, con una cancha muy difícil, con un campo sintético que a muchos no nos gusta ir a jugar allá, pero es parte de”, partió señalando Ortiz.

Siguiendo en lo que es este compromiso, el DT del ‘Cacique’ sabe del complicado presente que vive hoy en día Unión La Calera, en la que llegará con presión para salir de la parte baja, pero sabe que puede sacar provecho de su reducto, el que complica a Colo Colo.

Ortiz no quiere dejar nada al azar en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tuvo una buena participación en Copa Chile y eso puede influir mucho en el partido del domingo, pero también saben que no pasan un buen momento en la liga y eso va a repercutir en el juego. Lo más importante es que nosotros pensamos en seguir sumando, sacar un buen resultado, en un campo difícil, pero hay que adaptarse”, remarcó.

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La importante decisión que tomó Ortiz en Colo Colo

En lo que es esta lucha por el título, Fernando Ortiz no quiere dejar nada al azar en Colo Colo y por esto, tomó una importante decisión para su partido ante Unión La Calera.

El estratego cambió el horario de su entrenamiento en esta jornada de viernes, en la que no atendió a los medios de comunicación, para trasladarse junto a todo su plantel al Estadio Bicentenario de La Florida, en la que entrenará en el sintético para preparar el duelo con los ‘Cementeros’.

De esta forma, Colo Colo alistará todo para su partido ante Unión La Calera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz lucharán con todo para poder quedarse con los tres puntos y seguir firmes en la punta del torneo nacional.