Colo Colo ha estado en la palestra del fútbol mundial y todo esto tras anunciar el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien se transformó en nuevo refuerzo del ‘Cacique’ para este segundo semestre.

Durante esta jornada, el portero sensación del Mundial 2026 fue presentado ante todos los medios en la sala de conferencia del Estadio Monumental, en el que Vozinha dejó sus primeras impresiones en su presentación.

“Para mí es un placer y un orgullo estar acá, agradecer al presidente y a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato muy competitivo, estoy muy feliz de estar en Chile”, partió señalando Vozinha.

Sobre su decisión de llegar a Colo Colo, el guardameta caboverdiano dejó en claro que apenas supo de la oferta del ‘Cacique’, no dudó en tomar esta opción y cumplir su sueño de jugar en un equipo grande.

Vozinha fue presentado en Colo Cool | Foto: Photosport

“La decisión fue muy clara, a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí, yo era jugador de equipo grande, entonces cuando apareció Colo Colo, el más grande Chile, no había dudas”, declaró.

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Siguiendo en esto ,el arquero manifestó sobre su conocimiento de lo que es el fútbol chileno, en la que indicó que sabe de lo que ha sido el fútbol chileno y de la selección puntualmente, nombrando a jugadores que conocía a lo largo de su historia.

“Conozco mucho de las selecciones anteriores de Chile, Salas, Zamorano y Valdivia. También los acompañamos mucho también en la Copa Libertadores, una competeción que es muy fuerte y en la liga chilena, que es competitiva, para mí fue algo que siempre procure jugar en una liga competitiva y tan grande”, remarcó.

Finalmente, Vozinha dejó un mensaje de agradecimiento a todos los hinchas de Colo Colo que han mostrado un enorme cariño por él desde que aterrizó en Chile y ha desatado una locura tremenda con su arribo.

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“Es muy grato todo esto, no esperaba esto cuando llegué aquí, pero agradecer a todos los hinchas, el cariño es todo, con trabajo y con el día a día, espero poder agradecer todo el cariño que han mostrado por mí”, cerró.