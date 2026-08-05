Aníbal Mosa confirma una importante decisión en Colo Colo: los próximos pasos serán clave

En Colo Colo se vivieron horas de alta intensidad tras lo que fue la presentación del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien ante una gran cantidad de medios fue oficializado como refuerzo del ‘Cacique’ en el Estadio Monumental.

Dentro de lo que fue esta presentación, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa hizo noticia con un importante anuncio dentro de la conferencia de prensa, en la que reveló que el club apelará a la sanción que mantiene el ‘Popular’ en CONMEBOL tras la fatidica noche ante Fortaleza en el Monumental.

“Estamos haciendo un análisis sobre esa situación. No me gustaría adelantarlo todavía, porque me gustaría que las entidades formales a las que vamos a apelar, de cierta manera, se enteraran primero“, parte señalando Mosa.

Dando más detalles de esto, el mandamás del ‘Popular’ remarca que desde el club tomaron importantes medidas tras este suceso, lo que sin duda han mejorado lo que es la experiencia estadio, en donde esperan que esto pueda ser una atenuante en la apelación.

La noche trágica que se vivió en Colo Colo | Foto: Photosport

“Después de ese 10 de abril del 2025 tomamos una serie de medidas, especialmente con los accesos biométricos, con una inversión cercana a dos millones de dólares. La experiencia estadio ha mejorado una enormidad”, declara.

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Finalmente, Mosa no quiso dar más detalles de lo que podría ser esta apelación de Colo Colo a CONMEBOL, en la que esperan que se le puedan descontar partidos de sanción, en donde le quedan tres partidos como local y visitante.

“Esperemos presentar algún recurso por ahí, para ver si pueden, de cierta manera, buscar una forma de que la sanción no sea tan dura y podamos tener algo de gente dentro de la cancha”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo oficializó la llegada del portero de Cabo Verde Vozinha en el Estadio Monumental.

oficializó la llegada del portero de Cabo Verde en el Estadio Monumental. El presidente Aníbal Mosa anunció que Colo Colo apelará ante CONMEBOL a su sanción.

anunció que Colo Colo apelará ante CONMEBOL a su sanción. Aníbal Mosa destacó una inversión de dos millones de dólares en seguridad biométrica en el estadio.