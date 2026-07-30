El arquero Vozinha reapareció en redes sociales con una publicación en Cabo Verde, mientras lo siguen esperando en Colo Colo.

En Colo Colo siguen esperando por la llegada del arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026 que brilló con la Selección de Cabo Verde, llegando a los dieciseisavos de final.

El Cacique fue a buscar al portero de 40 años para reforzar el arco este segundo semestre y también en una jugada mediática, debido a la gran popularidad que ha tenido el golero tras la Copa del Mundo.

Pero desde que fue anunciado como fichaje ha pasado casi una semana y el futbolista todavía no viaja a Chile, incluso este jueves perdió los pasajes al no subirse al avión que lo iba a trasladar desde Madrid a Santiago.

La incertidumbre empieza a ser protagonista en el Estadio Monumental, pues no hay certezas de cuándo podrá arribar al país, hasta se habla que el jugador se estaría arrepintiendo y habría recibido el llamado de otro equipo en Marruecos.

En medio de todos estos rumores, el propio Vozinha sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 30 millones de seguidores.

En ella, el caboverdiano subió cuatro fotografías de sus últimos días en su tierra natal, compartiendo con niños, jóvenes y amigos. Esta la compañó del siguiente mensaje: “El mayor trofeo es inspirar a la próxima generación”.

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Revisa la publicación de Vozinha a continuación:

Captura de la publicación de Vozinha en Instagram.

Pero el arquero africano todavía no hace ningún guiño a su fichaje en Colo Colo, incluso los hinchas albos ya están perdiendo la paciencia, por lo que hubo varios que le comentaron esta publicación bastante molestos por la espera.

En síntesis

Vozinha perdió su vuelo este jueves desde Madrid a Santiago para unirse al club.

este jueves desde Madrid a Santiago para unirse al club. Arquero de 40 años fichó por Colo Colo tras jugar el Mundial 2026.

fichó por Colo Colo tras jugar el Mundial 2026. 30 millones de seguidores vieron sus recientes fotos en Instagram desde Cabo Verde.