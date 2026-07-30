Comunicado oficial de Colo Colo por el caso Vozinha: Jaime Pizarro sale a dar la cara por este fichaje

El director de fútbol de Colo Colo salió a explicar lo que está sucediendo con el arquero de Cabo Verde, que todavía no viaja a Chile.

En Colo Colo tuvieron que salir a dar explicaciones por lo que ha estado ocurriendo con Vozinha, la revelación del Mundial 2026, quien sería el primer fichaje del Cacique en este mercado de invierno.

El capitán de la Selección de Cabo Verde fue anunciado el pasado viernes, en un verdadero batacazo de los albos por hacerse de los servicios del arquero más seguido del mundo a través de redes sociales.

Pero de eso ha pasado casi una semana y el portero todavía no ha viajado a Chile para sumarse al plantel de Fernando Ortiz, por lo que han crecido los rumores de un arrepentimiento del golero de 40 años.

Es más, este jueves perdió los pasajes del vuelo que lo iba a traer desde Madrid a Santiago, ya que ni siquiera llegó a la escala en España proveniente de Lisboa, Portugal.

Y luego de varias horas de silencio, finalmente hubo una vocería en Colo Colo, donde el encargado de atender a los medios de comunicación fue el director de fútbol Jaime Pizarro.

Respecto a esta situación que tiene nerviosos a los hinchas albos, el exministro del deporte llamó a la calma y aseguró que se extendió el permiso para que Vozinha pudiera resolver algunos problemas personales.

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“Lógicamente hemos mantenido este contacto durante las últimas horas, también con su representante, donde particularmente se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente que eso se ha acogido, para permitirle efectivamente cumplir con las necesidades que tenía”, informó Pizarro.

Seguido, descartó que en estos momentos el fichaje esté caído: “No, nosotros hemos tenido hasta hace pocos minutos atrás conversación con su representante, así que creo que con eso seguimos avanzando en este proceso”.

En la misma línea, explicó que Vozinha ha tenido que hacer varios trámites para poder sacar los permisos correspondientes de su viaje a nuestro país.

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“Ha tenido que asistir al consulado, obtener la visa, generar toda la documentación, que también es bastante distinto a lo que son situaciones a lo mejor que estamos más acostumbrados, como pasa con quienes son del ámbito de Mercosur, donde hay una forma de ingreso bastante más simplificada”, detalló el Káiser.

La fecha límite que le ponen a Vozinha

Respecto a los plazos, Jaime Pizarro señaló que esperarán hasta el fin de semana, luego del partido de Colo Colo contra Everton en Viña del Mar este sábado a las 15:00 horas.

“Obviamente debe solucionar sus temas personales y con ello, bueno, después de viajar, obviamente que hay que tener un plazo también, porque eso es absolutamente razonable. Veremos aquí en estas horas que vienen para el fin de semana, también cómo eso se puede abordar de ser necesario. Durante el fin de semana se analizará nuevamente esta situación”, indicó.

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Eso sí, el campeón de la Copa Libertadores 1991 es optimista respecto a que se resuelva para bien la llegada del caboverdiano.

“Hay muchas situaciones que tienen que ver con momentos, con la tensión, también con el desgaste, porque insisto, ha habido viajes de Cabo Verde a Lisboa, de Lisboa moverse, realizar trámites, en fin, y destinar también para sus propias actividades. Por lo tanto, yo espero que en las próximas horas esto pueda decantar y definirse claramente el itinerario, que es lo que todos esperamos”, concluyó.

Vozinha mantiene en espera a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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En síntesis