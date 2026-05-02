Justo antes de enfrentar a Coquimbo Unido: Fernando Ortiz recibe tremenda noticia en Colo Colo

Colo Colo tiene la mente puesta en lo que suceda este domingo en el Estadio Monumental, recinto en donde deberán recibir la visita de Coquimbo Unido por un partido pendiente de la Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz tiene la inmejorable chance de quedar como exclusivo puntero del fútbol chileno, ya que tiene los mismos puntos que Deportes Limache, pero actualmente tiene este compromiso pendiente.

¿Vuelve Javier Méndez? | Foto: Photosport

En la antesala del duelo frente al cuadro pirata, el DT del Cacique recibió una buena noticia según reportó el periodista que cubre a los albos para TNT Sports, Daniel Arrieta: “Está entrenando el uruguayo Javier Méndez, quien quedó fuera del último partido y no fue al banco de suplentes”, dijo en Todos Somos Técnicos.

Cabe mencionar que todo indicaba que Méndez podría ser titular ante la Universidad de Concepción tras las dolencias de Joaquín Sosa, pero sufrió una lesión y Sosa al final terminó jugando los 90 minutas frente al Campanil.

¿Tendrá una oportunidad frente a Coquimbo Unido? Habrá que esperar primero a ver si va citado ante los piratas y luego si tiene la chance de ingresar en el compromiso, ya que para Fernando Ortiz la línea defensiva está más que clara.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido este domingo en el Estadio Monumental por la liga.

El uruguayo Javier Méndez retomó los entrenamientos tras ausentarse en el último partido oficial.

El técnico Fernando Ortiz busca el liderato exclusivo frente a un rival con puntos iguales.