El jugador no lo pasa bien en el América de México y vuelve a asomar como opción en Macul.

El mercado de pases de Colo Colo sigue moviéndose a pocos días del arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera, y en las últimas horas apareció una alternativa que vuelve a instalarse con fuerza: Víctor Dávila.

El atacante, que ya había estado en el radar albo durante el verano, nuevamente asoma como opción, aunque ahora bajo un escenario muy distinto.

Actualmente en el Club América, el delantero vive un complejo momento. No fue inscrito para el Torneo de Apertura 2026, debido a que continúa en proceso de recuperación tras una grave lesión de rodilla sufrida en marzo.

Este contexto abre la puerta a una posible salida, y desde México aseguran que el Cacique ya está moviendo fichas.

La movida de Colo Colo por Dávila en este mercado de pases

Según informó el periodista Javier Rojas de TUDN Estados Unidos, la intención sería concretar una cesión para que Dávila continúe su recuperación en Chile y pueda sumar minutos con la camiseta alba.

La operación, de acuerdo a los reportes, se está trabajando directamente con la venia del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz, quien ya lo tenía considerado como refuerzo antes de su lesión.

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Víctor Dávila asoma nuevamente como posible refuerzo albo. (Foto: Photosport)

En esa misma línea, desde el entorno del América ven con buenos ojos la negociación. Incluso, el histórico Carlos Reinoso deslizó que la fórmula sería un préstamo y no una compra, algo que acomoda al cuadro mexicano considerando que el jugador no está registrado para competir en este semestre.

Además, otros reportes indican que su alta médica definitiva podría llegar en septiembre, por lo que el acuerdo también funcionaría como una vitrina para su retorno.

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¿Será Dávila nuevo refuerzo albo?

Cabe recordar que antes de su lesión, las gestiones para llevarlo a Macul estuvieron muy avanzadas, con el propio Ortiz y su cuerpo técnico empujando la operación.

Sin embargo, la situación física del jugador terminó frenando todo en ese momento. Hoy, con un panorama distinto, la posibilidad vuelve a instalarse como una carta concreta en el mercado albo.

Así, mientras lo de Santiago Mele está prácticamente listo a la espera de la reunión de Blanco y Negro, y nombres como Diego Valdés siguen en carpeta, Dávila aparece como una apuesta condicionada pero real, que podría transformarse en uno de los movimientos más llamativos del cierre del libro de pases en Colo Colo.