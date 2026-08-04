La U anuncia a su nuevo refuerzo en el mercado de fichajes: “Hay que pelear por todo”

Universidad de Chile oficializó la incorporación de Tobías Reinhart desde el AC Reggiana 1919 de Italia. Jugará con la número 15.

Universidad de Chile suma y sigue en el mercado de fichajes. En esta ocasión, la escuadra estudiantil confirmó el arribo de su segundo refuerzo para el desenlace de la temporada 2026.

A través de sus plataformas digitales, el conjunto universitario oficializó la llegada de Tobías Reinhart. El mediocampista argentino se incorpora desde el AC Reggiana 1919 de Italia hasta fines de 2028.

Y en su mensaje de presentación, el volante oriundo de Lomas de Zamora destacó por qué decidió vestirse de azul tras su paso por Europa. Está convencido de su determinación.

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, lanzó.

“El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos“, agregó.

Publicidad

Tobías Reinhart está listo en Universidad de Chile

A su vez, la institución laica dejó un importante recado en la ratificación de su segundo refuerzo en el libro de pases: se preparó con trabajos físicos en la previa de su desembarco en Chile.

“Llegó a nuestro país tras realizar la pretemporada con el cuadro de la ciudad de Reggio Emilia“, aseguró Universidad de Chile.