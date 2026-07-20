El arquero uruguayo está cada vez más cerca de Colo Colo y ahora solo queda un paso para que pueda tomar el avión rumbo a Chile.

En Colo Colo están muy cerca de confirmar el fichaje de su primer refuerzo para el segundo semestre y cumpliendo así con una de las solicitudes del entrenador Fernando Ortiz.

Se trata del arquero Santiago Mele, quien llegaría a ser titular en el Cacique de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde el cuadro popular va por el título.

Finalmente, en Blanco y Negro se decidieron por su nombre ante la opción del caboverdiano Vozinha, principalmente por su edad, pues son 28 años contra los 40 de la revelación del Mundial 2026.

Pero el Cacique igual se trae un arquero mundialista, ya que Mele fue el tercer portero de la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo, donde quedaron eliminados en fase de grupos.

Y luego que el golero charrúa se haya decidido por Colo Colo, ya que también tenía una oferta de Independiente de Avellaneda, ahora solo queda un último paso para abrochar su arribo al Estadio Monumental.

El trámite final para la llegada de Mele a Colo Colo

Mientras que Colo Colo cruza documentos con el Monterrey, club dueño de su pase, en Blanco y Negro deben hacer una reunión de directorio para cumplir con todos los protocolos.

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Según información del periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile, esta quedó pactada para este martes 21 de julio a las 11:00 horas.

“Para mañana a las 11 horas está citada la reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro, donde se aprobará la contratación de Santiago Mele”, publicó Brandt en su cuenta de X.

“A esta hora se cruzan los últimos documentos entre los clubes para cerrar la operación”, agregó el reportero.

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Captura de la publicación de Cristopher Brandt en X.

En síntesis