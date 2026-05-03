Este domingo Colo Colo enfrentó a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde se hizo presente el ídolo albo Carlos Caszely.

El gran referente de los albos se dio el tiempo para conversar con los medios de comunicación, donde fue consultado por la conformación del nuevo directorio de Blanco y Negro, especialmente ahora que el control lo tiene el presidente Aníbal Mosa.

“Cuando estaban los dos bloques, él (Mosa) siempre decía tengo que preguntarte o consultarte. Habló que va a potenciar el fútbol, habló del estadio, habló de potenciar a las mujeres. Si lo hace ojalá en favor de todos los colocolinos, me parece muy bien”, comenzó diciendo el histórico.

Luego, despejó dudas sobre si había recibido un llamado para ser parte del directorio, donde lanzó una incendiaria frase.

“No, a mí no me llamó, yo no soy perrito de auto. Yo normalmente las cosas que tengo que decirlas las digo a la cara. No, no me va a llamar, pero sí hablamos siempre, no tengo problema. Yo no tengo problema con ningún director”, expresó Caszely.

Respecto a si le gustaría entrar en la mesa, el Rey del Metro Cuadrado respondió con una negativa: “No, de ninguna manera, estoy muy bien, tengo el cariño de todo el pueblo colocolino y con eso me basta. No necesito un cargo para que la gente me pida una foto, un autógrafo o un saludo”.

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En síntesis