Este miércoles se designó el nuevo directorio de Blanco y Negro tras la Junta Ordinaria de Accionistas, donde el presidente Aníbal Mosa fue reelecto en su cargo, iniciando una nueva era en la que tendrá el control total en Colo Colo.

Una de las sorpresas de la jornada fue la deesignación del exministro del deporte Jaime Pizarro como director, quien ha tenido poco más de un mes de descanso tras finalizar sus labores en el Gobierno de Gabriel Boric.

Pero el ídolo albo no solo tendrá su presencia en el directorio, pues también asumirá un cargo ejecutivo, que es la dirección deportiva de todas las áreas de fútbol de la institución.

Así lo dio a conocer esta tarde el propio Aníbal Mosa en una conferencia de prensa con el nuevo directorio de ByN: “Va a tener una oficina en el Estadio Monumental, ha sido elegido por este directorio por unanimidad como director ejecutivo de las áreas de fútbol”.

Además, el exfutbolista y otrora entrenador del Cacique, encabezará la Comisión de Fútbol, organismo clave para la conformación de los planteles y mercados de fichajes.

La palabra de Jaime Pizarro

En la instancia, el propio Pizarro se refirió a este nombramiento, donde fue elegido por votación unánime en la primera reunión de directorio. El campeón de la Copa Libertadores 1991 también explicó dónde estará dirigido su trabajo.

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“Aquí hay que modelar para que efectivamente el fútbol joven tenga el espacio adecuado, la proyección de los jugadores, para poder abordar adecuadamente y constituir un buen grupo en términos de apoyo, tecnología y desarrollar el fútbol con una expectativa superior a la coyuntura”, comentó.

“No solamente es la transferencia lo importante, la próxima contratación o el partido del próximo fin de semana. Hay que tener también una mirada de mayor plazo y otorgarle a eso también los mayores argumentos posibles para que haya un buen funcionamiento institucional y para que efectivamente el eje central, que es la producción de fútbol, sea lo que se atiende prioritariamente”, completó el Káiser.

Los siete directores del bloque Aníbal Mosa en Blanco y Negro. (Foto: Captura)

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En síntesis