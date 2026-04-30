En Colo Colo vuelve un viejo conocido, el histórico Jaime Pizarro, que viene de cumplir una importante labor como ministro del deporte en el gobierno saliente de Gabriel Boric.

Luego de un mes y medio del cambio de mando, el Káiser asumió como director en Blanco y Negro, regresando así al club de sus amores, donde también fue futbolista, capitán, campeón de la Copa Libertadores 1991, Recopa, Copa Interamericana y entrenador campeón en la quiebra, entre otros logros.

Pero además, el ídolo albo tendrá un segundo cargo en Colo Colo, pues fue nombrado como nuevo director deportivo de fútbol, una oficina que se inaugurará en el Estadio Monumental y que a algunos ya les hace ruido.

Presentamos a la nueva mesa directiva de Blanco y Negro en conferencia de prensa, con la presencia de nuestro presidente Aníbal Mosa y los directores Eduardo Loyola, Jaime Pizarro, Paul Fontaine, Aziz Mosa, Paloma Norambuena y Nicolás Monckeberg ⚪️⚫️ pic.twitter.com/skr2sOUQME — Colo-Colo (@ColoColo) April 30, 2026

El sincero análisis de Claudio Borghi

Por ejemplo, Claudio Borghi fue sincero sobre la creación de este cargo en el canal de YouTube Picado TV, sembrando dudas respecto a cómo se ordenarán con el gerente deportivo Daniel Morón y el jefe de las inferiores Héctor ‘Tito’ Tapia.

“Sí, lo entendí, no lo entiendo, pero lo entendí. Vas a tener un gerente sobre otro gerente. Yo creo que la dieta que recibe Jaime… Es trabajo, no estoy en contra del trabajo”, lanzó el Bichi.

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“El problema hoy son los resultados que tiene. Muchas manos en un piano no tiene buena música”, enfatizó el tetracampeón con los albos.

Aunque el campeón del mundo, que también fue compañero de Jaime Pizarro, destacó su buena disposición: “La capacidad de adaptación que tiene es maravillosa”.

En síntesis

Jaime Pizarro asume como director de Blanco y Negro y nuevo director deportivo de fútbol.

asume como y nuevo de fútbol. El exministro se une a la oficina con Daniel Morón y Héctor Tapia en el Monumental.

y en el Monumental. Claudio Borghi cuestionó la organización del club por la duplicidad de funciones en la gerencia.