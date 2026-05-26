Colo Colo busca dar el gran golpe en el mercado: va por un ex Universidad de Chile

Colo Colo ya piensa en el mercado y busca a esta figura nacional con pasado en la Universidad de Chile.

Colo Colo goza de un tremendo presente dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz hoy en día son lideres con comodidad dentro del torneo nacional, en la que sueñan con obtener un nuevo título.

Tras el triunfazo ante la Universidad Católica en condición de visitante, el ‘Cacique’ sin duda que dio un potente golpe en la mesa, en la que sigue sacando diferencias con sus rivales en la lucha por el torneo.

Ahora, en el ‘Cacique’ ya empiezan a ver opciones dentro de lo que será el próximo mercado de pases, en donde Colo Colo buscará reforzar su plantel para lo que será el segundo semestre.

En las últimas horas, apareció un volante nacional que hoy brilla en un importante equipo del fútbol sudamericano y que es opción para poder reforzar a Colo Colo en el mercado que se avecina.

Cornejo es opción en Colo Colo | Foto: Instagram

Se trata del volante nacional, Fernando Cornejo, quien hoy milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y aparece como un gran candidato para llegar al ‘Cacique’.

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Así se informó desde ‘Mr Offsider’ en su cuenta de ‘X’, en la que señalaron que el volante nacional de 30 años y con pasado en la Universidad de Chile, es opción para reforzar a Colo Colo.

“Fernando Cornejo, destacado volante de Liga, interesa a Colo Colo. La dirigencia del ‘Cacique’ lo considera como una buena aletrnativa para este mercado”, señalaron.

Las próximas semanas podrían ser cruciales para el ‘Cacique’, en la que sin duda buscará nombres para poder reforzar su plantel pensando en la segunda parte del año.

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Fernando Cornejo, destacado volante de Liga, interesa a Colo Colo. La dirigencia del Cacique lo considera como una buena alternativa para este mercado. Con 30 años, ha tenido dos temporadas sólidas con el Rey de Copas y se ha ganado a pulso su presencia recurrente como titular.… pic.twitter.com/fED4wkqu3P — MrOFF (@MrOFFSIDER) May 25, 2026

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