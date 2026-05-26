Una inusual y bullada polémica sacudió con fuerza las huestes de Deportes Temuco en las últimas semanas y obligó a su máxima autoridad a tomar cartas en el asunto de forma drástica

Esteban Valencia estuvo en el ojo del huracán debido a una particularidad que no cayó nada de bien en el medio nacional: se restó de los viajes para dirigir los duelos frente a Deportes Iquique, Colo Colo y Universidad de Concepción por la Liga Femenina.

¿La razón? El entrenador priorizó cumplir con labores religiosas en una iglesia. Esta seguidilla de ausencias despertó fuertes cuestionamientos e incluso provocó un duro pronunciamiento de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUFF).

Ante este escenario, el “Matador” tomó el teléfono y cuadró personalmente al exvolante y compañero suyo en Universidad de Chile.

“Lo hablé personalmente con Esteban. En el fondo, él tiene muy claro que no puede faltar más a ningún partido y eso quedó muy claro”, desclasificó el histórico goleador de La Roja en conversación con el programa Revolución en La Frontera de Radio Universal.

Marcelo Salas dejó en claro la posición de Deportes Temuco sobre las ausencias de Esteban Valencia

“Ocupó sus tres comodines y no puede faltar nunca más”

Intentando bajarle el perfil a la crisis pero manteniendo una postura implacable, Salas explicó que en las categorías formativas y ramas del club existen ciertos márgenes para emergencias cotidianas. “Así como él faltó, para que la gente sepa, cualquier técnico de las divisiones menores puede faltar a esos partidos, puede tener algún problema o alguna situación y es el tope que tenemos”, argumentó el mandamás del cuadro de la Región de La Araucanía.

Publicidad

No obstante, el timonel del conjunto albiverde fue enfático en decretar que se le acabó el crédito al director técnico y que el reglamento interno se aplicará de forma estricta de aquí en adelante.

“Él, como se lo dije, ocupó sus tres comodines y no puede faltar nunca más y a eso se comprometió también. Esperemos que sea así y no tengamos ningún problema con eso”, sentenció de forma categórica el presidente del club, dejando en claro que una nueva ausencia significará el fin del ciclo de Valencia en la banca sureña.