¿Se abre la puerta? Marcelo Barticciotto ilusiona a Colo Colo con revelación sobre Bruno Barticciotto

El ídolo albo sorprendió al revelar un importante detalle sobre el futuro futbolístico de Bruno Barticciotto y encendió la ilusión en Colo Colo.

Colo Colo continúa mirando alternativas y sueños a futuro en medio de una temporada donde el Cacique marcha como exclusivo líder de la Liga de Primera 2026 y vuelve a ilusionar a sus hinchas con pelear en lo más alto.

Uno de los futbolistas que constantemente aparece vinculado al cuadro albo es Bruno Barticciotto. El delantero formado en Universidad Católica e hijo del histórico Marcelo Barticciotto ha construido su carrera lejos del Estadio Monumental, aunque su nombre siempre genera atención entre los fanáticos del Popular.

Actualmente, el atacante de 25 años milita en Talleres de Córdoba, donde no tuvo demasiada continuidad en la última temporada y mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Bruno Barticciotto enfrentando a River con la camiseta de Talleres | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images

Marcelo Barticciotto sobre Bruno Barticciotto: “Es colocolino”

En conversación con el periodista Jorge Gómez en el podcast Pelotazo al 10, el ahora comentarista de Cooperativa Deportes contó detalles desconocidos sobre la infancia futbolística de Bruno y cómo estuvo ligado al conjunto Popularo desde muy pequeño.

“Estuvo en la escuelita de Colo Colo a los 8 años, pero justo coincidió con mi ida del club, que no fue buena, algo que a él le afectó”, comenzó relatando el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

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Incluso, confesó la fuerte decisión que tomó su hijo en aquel entonces producto de la situación que vivía su familia con el club albo. “Un día me dijo: ‘Papá yo no quiero jugar más en Colo Colo por todo lo que te pasó a ti’”, reveló Barticciotto.

“A los cuatro meses un amigo lo invitó a probarse a Católica. Quedó y ahí empezó a los 10 años”, agregó.

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó entre los hinchas de Colo Colo llegó después, cuando “El 7 del Pueblo” reconoció abiertamente el deseo que mantiene Bruno pensando en el futuro. “Bruno es colocolino, lo dijo él y se llevó insultos de la gente de Católica. Lo que no quiere es volver a Chile pronto, quiere seguir jugando afuera, pero le encantaría jugar en Colo Colo”, sentenció.

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En resumen: