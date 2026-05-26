José Antonio Neme reacciona al triunfo de Colo Colo con potente recado a la UC: “Tienen que…”

El reconocido animador celebró públicamente la victoria alba y dejó una frase que rápidamente generó reacciones entre los hinchas de la UC.

Colo Colo volvió a golpear fuerte en la Liga de Primera 2026 y reafirmó su gran presente tras quedarse con un importante triunfo ante Universidad Católica en el Claro Arena, resultado que le permitió consolidarse como exclusivo líder del campeonato.

El Cacique mostró personalidad en condición de visitante y logró sacar adelante un partido de alta intensidad frente a un rival directo, en un encuentro que estuvo marcado por la tensión, el roce y el ambiente de clásico que se vivió durante los 90 minutos.

La derrota dejó un duro impacto en los Cruzados, mientras que en el mundo albo todo fue celebración y festejos por un triunfo que podría marcar un punto importante en la pelea por el título.

El comentario de José Antonio Neme tras el triunfo de Colo Colo a la UC

Sin embargo, esta victoria del Popular no solo generó repercusiones en el mundo del fútbol, sino también en el espectáculo, ya que José Antonio Neme, conductor de Mucho Gusto de Mega y reconocido hincha colocolino, lanzó un mensaje directo a los fanáticos de la Franja.

“Felicito a Colo Colo y los de la Católica tienen que saber perder no más”, expresó al inicio del matinal.

Los jugadores de la UC y Colo Colo protagonizaron incidentes tras el pitazo final | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Pero eso no fue todo, ya que posteriormente remató con otra frase. “Estoy feliz porque ganó Colo Colo y a los amigos cruzados ayudarlos a sentir no más. ¿Qué vamos a hacer?”, sentenció.

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