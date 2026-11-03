Se lució en el clásico ante la U y revela su deseo de continuar en Universidad Católica: “Me gustaría seguir”

Fue una de las grandes figuras de la UC en el clásico ante la U y dejó este mensaje por su futuro.

Universidad Católica tuvo una actuación memorable en su reciente Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, en donde los ‘Cruzados’ se impusieron en un duelo clave por la cuenta mínima y siguen firmes en la lucha por el Chile 2.

En las últimas horas, el defensor de la UC, Juan Ignacio Díaz dialogó con el programa ‘F90’ de ESPN, en la que fue consultado sobre su futuro en el club, en el que indicó que hasta el día de hoy, aún no sabe qué será de él para el 2027.

“Todavía no he hablado con nadie del club y tampoco con mi representante”, comenzó señalando Díaz.

El ex O’Higgins de Rancagua es consciente que finalizada la temporada podrían existir acercamientos con el club para conseguir su continuidad en la Universidad Católica, algo que le gustaría poder concretar.

Díaz habla de su futuro en la UC | Foto: Photosport

“Con el tema de la pubalgia no sabía lo que me iba a pasar, era ir día a día, yo acá en el club estoy muy cómodo, me han recibido muy bien, obvio que me gustaría seguir”, remarca.

Finalmente, Díaz volvió a manifestar su gran deseo de poder permanecer en la Universidad Católica para el 2027, en donde señaló que se siente muy agusto en el club, el que considera como el mejor de Chile.

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“Es un club muy bueno, es el mejor de Chile para mí, así que encantado de poder seguir. Ahora es ir partido a partido y llegar a lo más alto posible”, cerró.