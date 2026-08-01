Según indicó el periodista Marcelo Díaz, el conjunto estudiantil contará con el ingreso de Charles Aránguiz en el once inicial.

Universidad de Chile enfrenta una nueva misión: recibir a Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera. El cuadro azul ya tiene formación titular para su vital duelo en el Estadio Nacional.

Según indicó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, solo hay un cambio en el once inicial propuesto por Fernando Gago. El DT argentino se inclinó por una modificación en el mediocampo.

¿Quién ingresará? Luego de ser suplente en el último partido, Charles Aránguiz retoma su lugar en el esquema estelar. El oriundo de Puente Alto dejará en la banca a Israel Poblete.

El resto del equipo, el mismo que derrotó a Audax Italiano en La Florida. Sin embargo, habrá un regreso en la convocatoria: Matías Zaldivia está 100% listo para volver a la acción.

Cabe consignar que para este compromiso, Universidad de Chile no tendrá a Octavio Rivero ni a Elías Rojas. Ambos están en proceso de recuperación tras cirugías por problemas meniscales.

Charles Aránguiz vuelve al once inicial de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad de Chile vs. Huachipato

El dibujo sería con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Dicho encuentro entre Universidad de Chile y Huachipato, válido por la Liga de Primera, está pactado para este domingo 2 de agosto. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.