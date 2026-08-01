Colo Colo mueve la pizarra: esta es su probable formación titular para visitar a Everton

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz volverá a contar con Joaquín Sosa en la retaguardia. Será desde el arranque en Viña del Mar.

Colo Colo vuelve a la acción. Esta vez, el elenco popular emprenderá rumbo para enfrentar a Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera. Hay novedades en el once inicial del conjunto de Macul.

¿Qué pasó? Fernando Ortiz movió la pizarra, pero por un importante retorno: Joaquín Sosa será desde el arranque en Viña del Mar. El defensor uruguayo ya cumplió su sanción.

De esta manera, acompañará a Arturo Vidal y Jonathan Villagra en el fondo. La retaguardia ya se asienta como habitual: la última línea es una constante del entrenador argentino.

El resto del equipo, el mismo que venció a Deportes Limache, consignando el ingreso mencionado y la salida de Erick Wiemberg tras ser expulsado. Un esquema estelar en los albos.

Para este duelo, Colo Colo no contará con Javier Correa, Fernando de Paul, Marcos Bolados y Javier Méndez. El primer aludido está castigado y el resto en reintegro deportivo.

Fernando Ortiz definió el once inicial de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. Everton

El dibujo táctico sería con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Tal compromiso entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, válido por la Liga de Primera, está pactado para este sábado 1 de agosto. Se disputará desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.