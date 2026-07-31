Este viernes comenzó la fecha 17 de la Liga de Primera 2026, donde Audax Italiano venció por 1-0 de visita a Universidad de Concepción.

Comenzó la decimoséptima fecha de la Liga de Primera 2026, con el partido entre Universidad de Concepción y Audax Italiano en el Estadio Estero Roa Rebolledo.

En esta ocasión, los itálicos sacaron tres puntos de oro en su visita a la capital de la Región del Biobío, ya que se impusieron por 1-0 con el gol del delantero argentino Giovani Chiaverano a los 14 minutos del primer tiempo.

Es más, los floridanos tuvieron que aguantar la mayor parte del partido con 10 jugadores, considerando que los 34’ fue expulsado Daniel Piña con tarjeta roja directa tras revisión en el VAR.

Uno de los momentos más destacados del duelo fue el ingreso de Damián Pizarro (67’), quien ha sido repatriado por Audax tras su paso por Udinese, Le Havre y últimamente en Racing de Avellaneda.

Damiámn Pizarro hizo su estreno con Audax Italiano. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Con este resultado, el equipo que dirige Patricio Graff alcanzó al Campanil con 19 puntos y subió a la undécima posición.

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Mientras que con la derrota, los Foreros se estancan y quedan dos puestos más abajo por diferencia de gol.

Por el momento, ambos elencos están a cinco unidades de la zona de descenso, que actualmente ocupan Cobresal (14 pts) y Unión La Calera (13 pts).

En el otro extremo de la tabla de posiciones, el líder absoluto es Colo Colo, que le saca 12 puntos de ventaja a sus escoltas en la lucha por el título: Universidad Católica y Universidad de Chile.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 39 16 13 0 3 32 13 +19 2 Universidad Católica 27 16 8 3 5 38 23 +15 3 Universidad de Chile 27 16 7 6 3 19 11 +8 4 Ñublense 25 16 6 7 3 20 19 +1 5 Coquimbo 24 15 7 3 5 22 18 +4 6 Huachipato 24 16 7 3 6 26 25 +1 7 Palestino 24 16 7 3 6 23 23 0 8 Everton 23 16 6 5 5 20 16 +4 9 Deportes Limache 21 16 6 3 7 31 26 +5 10 O’Higgins 20 16 6 2 8 19 24 -5 11 Audax Italiano 19 17 5 4 8 20 23 -3 12 La Serena 19 16 4 7 5 24 28 -4 13 Universidad de Concepción 19 16 5 4 7 13 27 -14 14 Concepción 17 16 5 2 9 16 23 -7 15 Cobresal 14 16 4 2 10 22 32 -10 16 Unión La Calera 13 16 3 4 9 15 29 -14

En síntesis