En Colo Colo están cerca de cerrar el retorno de una de las figuras más recordadas, incluso ya habría sido inscrita.

Un fichaje bombástico es el que estaría cerca de firmar Colo Colo para el segundo semestre y que va en la línea de reforzar al equipo para la Copa Libertadores.

Se trata de la jugadora Estefanía Banini, volante argentina que militaba en la liga española y que es el gran deseo de la dirigencia de Blanco y Negro.

La trasandina de 36 años tuvo sus inicios en el Cacique, ya que debutó profesionalmente con las albas en 2011 y fue una de las figuras en la obtención de la Copa Libertadores Femenina del 2012.

Estefanía Banini está cerca de volver a Colo Colo.

La ex Atlético de Madrid también consiguió ocho títulos nacionales con el cuadro popular hasta 2015, cuando partió al fútbol estadounidense.

La mundialista en Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, viene de jugar las dos últimas temporadas en el Levante Badalona, donde terminó su vínculo en junio.

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Colo Colo está contra el tiempo

Si bien Banini es el gran anhelo de Colo Colo, en el Estadio Monumental están contra el tiempo, pues este viernes a las 23:59 horas se cierra el libro de pases de la Liga Femenina.

Según el periodista Edson Figueroa que sigue todo el acontecer colocolino, en Pedrero ya habrían inscrito a la mendocina, pero todavía no ha sido oficializada.

Cabe recordar que las dirigidas por Tatiele Silveira son las líderes exclusivas del torneo local donde van por un histórico pentacampeonato.

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Mientras que en octubre viajarán a Ecuador para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026, competencia en la que el año pasado llegaron a semifinales.

En síntesis