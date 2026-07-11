Pese a que estos días su fichaje se habría complicado en Macul, una nueva opción vuelve a tomar fuerza desde Argentina para contar con los servicios del volante en Macul.

El nombre de Diego Valdés vuelve a aparecer con fuerza como posible refuerzo de Colo Colo, en un contexto que comienza a cambiar y que abre una oportunidad concreta para el club albo. Mientras el mediocampista chileno sigue sumando minutos en la intertemporada con Vélez Sarsfield, desde Argentina aseguran que su continuidad en el equipo no está asegurada, lo que reconfigura el escenario.

En lo futbolístico, Valdés ha mostrado un buen nivel durante los amistosos. Este fin de semana fue protagonista en la goleada 6-2 ante Argentinos Juniors, donde anotó dos goles, ratificando su protagonismo en el equipo de Liniers. Además, ya había convertido días antes frente a Newell’s, lo que confirma que atraviesa un buen presente pese a las dudas sobre su futuro.

Hasta hace poco, la opción de que el volante llegara al Estadio Monumental era vista como difícil de concretar. El principal problema sigue siendo el aspecto económico, considerando su alto salario, el costo de salida que exigiría el “Fortín” y la ausencia de una oferta formal por parte de Colo Colo.

Incluso, desde el entorno del mercado se había advertido que era el fichaje más complejo entre las alternativas que maneja el club, debido a las cifras involucradas en la negociación.

El factor que cambia el panorama

Sin embargo, en las últimas horas surgió un elemento clave. Desde Argentina señalan que existen grandes posibilidades de que Diego Valdés no continúe en Vélez Sarsfield, ya que no sería prioridad dentro del plantel y tanto el jugador como la dirigencia verían con buenos ojos una salida.

A esto se suma un dato relevante. Según el portal Vélez670, el futbolista tiene intención de cambiar de aire, y su futuro podría estar nuevamente en Chile. Este escenario posiciona a Colo Colo como un destino posible en caso de que se active una negociación.

Publicidad

Otro punto que podría incidir es que Vélez mantiene situaciones económicas pendientes con el jugador, lo que podría facilitar una eventual salida si se busca destrabar su situación contractual.

Colo Colo atento a una oportunidad de mercado

Con este nuevo contexto, en Macul siguen de cerca la evolución del caso. Lo que anteriormente aparecía como una operación lejana, hoy se perfila como una oportunidad de mercado, siempre y cuando el club logre ajustar las condiciones económicas.

Publicidad

Por ahora no existe una propuesta formal, pero el escenario cambió. La posible salida de Valdés de Vélez, su disposición a emigrar y la necesidad del Cacique de sumar un volante de jerarquía mantienen viva la opción.