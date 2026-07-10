Uno de los tantos históricos que tiene Colo Colo desea volver a ver a Jordhy Thompson con la camiseta del Cacique, a quien conoce muy bien.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre a petición del entrenador Fernando Ortiz, quien no quiere dejar pasar la oportunidad para potenciar el equipo.

Uno de los nombres que está en carpeta es el de Jordhy Thompson, extremo de 21 años formado en el Estadio Monumental y que en 2024 fue vendido al FC Orenburg de Rusia, en medio de un complejo momento personal.

Ya han pasado 2 años de aquello y ahora podría volver a casa, pero falta destrabar su salida del club ruso, donde tiene contrato hasta 2027, pese a que los albos tienen el 40% de su pase.

Si bien en estos momentos las conversaciones estarían en un punto muerto, un histórico de Colo Colo desea volver a ver al Niño Joya con la camiseta del cuadro popular.

Jordhy Thompson presiona al FC Orenburg para volver a Colo Colo. (Foto: Instagram)

Histórico de Colo Colo trae a Thompson a ojos cerrados

Se trata de Agustín Salvatierra, quien también se formó en la cantera colocolina y tras su retiro trabajó en las divisiones inferiores, donde conoció al antofagastino.

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Es por esto que en diálogo con BOLAVIP indicó que es el refuerzo que necesita el Cacique y confía en el cambio que ha mostrado el polémico futbolista.

“Es el jugador diferente que necesita Colo Colo, me gusta, me encanta. Lo conozco de los 15 años y creo que ha cambiado”, comenzó diciendo.

“Sí, cambió. Y el hecho de ser un referente, Colo Colo necesita un tipo así, es distinto”, agregó Cucho Salvatierra.

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Quien fue campeón de la Recopa y la Copa Interamericana en 1992, también le dio el visto bueno a Daniel ‘Popín’ Castro de Deportes Limache, pero son dejar de lado a Thompson. “Me gusta Popín y Jordhy, ahí tiene goles y magia”, indicó.

En síntesis