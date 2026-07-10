Figura de Colo Colo le deja este recado a Blanco y Negro sobre su futuro: “Que me compren”

Lautaro Pastrán abordó su posible continuidad en el Estadio Monumental. Su intención es evidente y no dudó en confirmarla.

Colo Colo debe tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes de fin de año. Una de ellas, determinar si un jugador que está a préstamo seguirá representando la camiseta alba. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Lautaro Pastrán, que en conversación con AS Chile dejó manifestada su intención: quiere mantenerse vinculado al conjunto de Macul (que tiene la opción de compra de su pase).

Además de soñar con levantar un título con el club, no esconde su deseo de continuar defendiendo a la escuadra popular. Está cedido desde Belgrano de Córdoba hasta fines de 2026.

“Colo Colo es el equipo más grande en el que he jugado y donde he podido demostrar a más gente mi manera de jugar. Hay que aprovechar la oportunidad de estar acá”, indicó.

Luego, consultado sobre sus objetivos a corto plazo en el Estadio Monumental, el oriundo de Mendoza lanzó sin tapujo alguno: “Salir campeón con Colo Colo y que me compren“.

Lautaro Pastrán anhela continuar en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Lautaro Pastrán quiere seguir en Colo Colo

A su vez, el atacante exhibió templanza frente a la lesión que lo aqueja. Está fuera de las canchas por un esguince en su rodilla derecha, lo que truncó su desarrollo en el elenco comandado por Fernando Ortiz.

“Estoy súper tranquilo, súper paciente, son cosas de las que algo positivo voy a sacar. Sé que voy a volver mejor, así que por algo pasan las cosas. Tampoco me voy a perder muchos partidos“, comentó.