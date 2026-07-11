Si Argentina avanza a semifinales del Mundial 2026: ¿cuándo jugaría contra Inglaterra?

Argentina busca enfrentarse ante Inglaterra en lo que son las semifinales del Mundial 2026.

La Selección de Argentina en estos momentos disputa un duelo de cuartos de final ante Suiza en Kansas, en el que los dirigidos por Lionel Scaloni buscan su boleto a las semifinales.

La escuadra ‘Albiceleste’ ya está arriba en el marcador gracias al gol de Alexis Mac Allister, quien con un soberbio cabezazo venció al guardameta de Suiza de forma temprana.

Con esto, ya los hinchas de Argentina empiezan a verse en lo que son las semifinales del Mundial 2026, en la que disputarían un duelo de alto impacto: con Inglaterra.

A continuación, en Bolavip te entregamos los datos que tienes que saber de lo que puede ser este posible cruce que puede enfrentar a Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial.

Argentina quiere llegar a semifinales | Foto: Getty Images

¿Cuándo se enfrentaría Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial?

Si Argentina clasifica a las semifinales del Mundial 2026, se enfrentarán ante Inglaterra el miércoles 15 de julio a partir de las 15:00 horas.

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¿Dónde jugarían Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina e Inglaterra en caso de concretarse, se disputaría en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.