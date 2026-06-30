El elenco de Macul quiere competir con todo en la próxima Copa Libertadores, razón por la que quieren reforzar con todo su plantel.

Colo Colo Femenino ya se mueve con fuerza en el mercado de pases de cara al segundo semestre, donde el gran objetivo será la Copa Libertadores. Tal como ocurre en el plantel masculino, las Albas tienen la opción de incorporar jugadoras, con un límite de cinco refuerzos, lo que obliga a elegir cuidadosamente cada nombre que pueda potenciar al equipo de Tatiele Silveira.

En ese contexto, uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Estefanía Banini, quien recientemente terminó su vínculo con el Badalona de España. La mediocampista argentina, campeona de Copa Libertadores con las Albas en 2012, asoma como una opción para regresar a Pedrero en este mercado.

Desde la dirigencia, el tema ya está sobre la mesa. Así lo dejó entrever Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró que el club trabaja activamente en reforzar el plantel femenino. “Vamos a fortalecer el equipo justamente para Copa Libertadores”, señaló durante el lanzamiento de la Revista Estrategia del Fútbol Femenino organizada por la ANFP y la FIFA.

En Colo Colo evalúan el regreso de Estefanía Banini (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Eso sí, al ser consultado directamente por la opción de la exjugadora del Atlético de Madrid y una histórica de la Albiceleste femenina, Mosa optó por la cautela y evitó confirmar negociaciones. En su lugar, destacó el presente colectivo del equipo: “Más que las individualidades, me gusta el equipo”, recalcando el funcionamiento que han logrado consolidar en las últimas temporadas.

En esa línea, el dirigente valoró el rendimiento de figuras como Mary Valencia, Paloma López, Yanara Aedo y Ryann Torrero, subrayando la cohesión del plantel. “Se ve una compenetración y un equipo cada vez más sólido”, afirmó.

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De todas formas, el mercado sigue abierto y en Macul saben que necesitan dar un salto de calidad para competir a nivel internacional.

Por ahora, el posible retorno de Estefanía Banini se mantiene como la gran incógnita, mientras en Colo Colo Femenino trabajan silenciosamente para cerrar refuerzos que potencien su candidatura en la el certamen continental.