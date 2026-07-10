La acción de la Copa del Mundo 2026 alista sus últimos cartuchos en la ronda de los ocho mejores. Con Francia y España ya inscritos en la primera semifinal del certamen, este sábado 11 de julio será el último día de una nueva fase del Mundial 2026, ya que se jugarán los dos cruces pendientes de los cuartos de final para determinar a los elencos que irán por la otra vereda del cuadro definitivo.

El primer turno de la cartelera sabatina será para Noruega vs Inglaterra a partir de las 17:00 horas de Chile, un enfrentamiento sin antecedentes previos en la historia de los Mundiales que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. Para el bando nórdico estar en esta instancia ya es una campaña totalmente histórica, puesto que sus mejores registros históricos databan de 1938 y 1998, citas donde solo consiguieron llegar hasta los octavos de final. Sin embargo, bajo las órdenes ofensivas de Erling Haaland, la escuadra escandinava se planta sobre el pasto estadounidense con el sueño intacto de timbrar su primera semifinal planetaria.

Argentina se enfrentará a Suiza en el último partido de Cuartos de Final.

Argentina busca meterse en el cuadro de honor

Más tarde, a las 21:00 horas de Chile, se verán las caras Argentina y Suiza sobre el césped del Arrowhead Stadium de Kansas City, midiendo sus fuerzas por tercera vez en el historial de las Copas del Mundo.

La bitácora estadística mundialista juega a favor del bando sudamericano: la primera celebración albiceleste se dio en Inglaterra 1966 con un sólido triunfo por 2-0 en la fase grupal, mientras que el antecedente más reciente se remonta a Brasil 2014, cuando la escuadra que hoy capitanea Lionel Messi amarró un agónico y sufrido triunfo por 1-0 en la prórroga de octavos de final gracias a un recordado gol de Ángel Di María.

La escuadra que dirige Lionel Scaloni saltarán al terreno de juego con el cartel de favoritos y la presión de seguir firmes en la ruta hacia el bicampeonato mundial, pero se toparán con un ordenado elenco helvético que viene de aguarle la fiesta a Colombia en una tanda de penales extrema y que promete complicar las pizarras en la cancha.

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La agenda del sábado 11 de julio (Horarios oficiales para Chile)

Toma nota de las coordenadas de la jornada de clausura de los cuartos de final: