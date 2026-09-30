Figura de Colo Colo le advierte a Blanco y Negro sobre su futuro: “Me quiero quedar”

Álvaro Madrid fue consultado sobre su posible permanencia en el Estadio Monumental. Ese es su deseo en lo pronto.

Colo Colo tiene un misterio para el próximo mercado de fichajes. El cuadro albo debe definir la eventual continuidad de uno de los jugadores con mayor presencia en el once titular. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Álvaro Madrid. Según detalló el volante de 31 años, su intención es permanecer en el Estadio Monumental durante la siguiente temporada, aunque ello no está determinado.

Su préstamo desde Everton de Viña del Mar concluye a fines de esta campaña, por lo que la cúpula de Blanco y Negro tendrá que negociar la compra de su carta. Es una pieza fija en la estelaridad.

“Obviamente me quiero quedar. Lo he dicho muchas veces, pero primero hay que ir paso a paso, lograr los objetivos y de ahí se verá a fin de año”, comenzó señalando a Radio ADN.

Sobre la misma línea, el polifuncional futbolista agregó sobre su futuro en Colo Colo: “Obviamente el diálogo es con Everton, pero también depende de mí y yo me quiero quedar“.

Álvaro Madrid quiere seguir en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo se impuso en Copa Chile

A su vez, Álvaro Madrid tuvo palabras para la victoria 1-0 sobre Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue. El conjunto popular logró dar el primer golpe por los cuartos de final de Copa Chile.

“Es una cancha difícil, botaba muy raro, dura, pero uno se tiene que adaptar. Creo que hicimos un buen partido, tuvimos varias ocasiones, se nos dio al final, pero me sentí bien“, cerró.