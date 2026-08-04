Colo Colo presentará a Vozinha en el Estadio Monumental y será gratis: cuándo y a qué hora

Aníbal Mosa confirmó que el portero caboverdiano tendrá una jornada junto a los hinchas en Macul. Será este 5 de agosto.

Colo Colo presentó a Vozinha ante la prensa y ahora viene lo más importante: que los fanáticos albos puedan estar a tan solo metros del portero de Cabo Verde que desata la locura en Chile.

Es que según confirmó Aníbal Mosa en conferencia de prensa, el arquero de 40 años también será oficializado de manera gratuita frente a los hinchas en el Estadio Monumental. ¿Cuándo se realizará el evento?

Según indicó el presidente de Blanco y Negro, se desarrollará este miércoles 5 de agosto en el recinto de Macul. La cita se extenderá por más de dos horas: una jornada familiar.

“Efectivamente, mañana vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades desde las 17:00 horas hasta las 19:30-19:45 horas“, comenzó señalando el timonel.

“Tendremos algunas actividades para los colocolinos y también para la presentación al público, al hincha colocolino, de forma gratis, para que puedan darle la bienvenida a Vozinha“, agregó.

Vozinha ya es futbolista de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Colo Colo recibe a Vozinha

A su vez, Aníbal Mosa le dejó un recado a Vozinha en su primer día en el club popular. No solo representa una camiseta, sino que a una importante parte de la población del país.

“Por lo general, esa gente está esperando que el equipo juegue porque es la alegría de la semana, del mes. Entonces, llegas a un equipo con una fibra social muy grande, Vozinha”, lanzó.