La clásica amarilla de arquero: ¿Cuánto cuesta la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

Tras ser presentado en Colo Colo, los hinchas albos esperan con expectativa el lanzamiento de venta de la camiseta de arquero de Vozinha.

La llegada de Vozinha a Colo Colo ya desató la locura entre los hinchas albos. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue presentado oficialmente este martes y ahora muchos fanáticos esperan el lanzamiento de su camiseta de arquero, que promete convertirse en una de las más buscadas de la temporada.

Aunque Adidas todavía no pone a la venta la camiseta de guardameta personalizada con el nombre de Vozinha, ya existen referencias de cuánto costará la indumentaria que utilizará el experimentado portero de 40 años.

Actualmente, la camiseta oficial de jugador de Colo Colo, tanto la de local como la de visita, tiene un valor de $69.990, aunque en períodos de ofertas puede encontrarse desde $41.990. La versión de manga larga alcanza los $79.990, mientras que el modelo infantil tiene un precio de $49.990, con descuentos que la dejan en $29.990.

Puntos de venta

Por ahora, la camiseta oficial de arquero aún no aparece disponible en el sitio web de Adidas. Sin embargo, la marca de las tres tiras ya confirmó que la indumentaria amarilla que utilizará Vozinha podrá encontrarse en cuatro de sus tiendas físicas: Costanera Center, Parque Arauco, Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Marina.

Además, otros comercios especializados ya comercializan la camiseta de arquero de Colo Colo con valores que fluctúan entre $62.000 y $64.990, cifra que serviría como referencia para el lanzamiento oficial de la versión que utilizará el seleccionado caboverdiano.