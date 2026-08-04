VIDEO | Vozinha tiene su primer entrenamiento como nuevo jugador de Colo Colo

El nuevo refuerzo de Colo Colo, Vozinha tuvo hoy su primer entrenamiento en el 'Albo'.

En Colo Colo hoy se vive un momento más que especial y todo esto por lo que es la fiebre Vozinha, en la que el portero de Cabo Verde vive en esta jornada un día importante en su llegada a Chile.

El golero que brilló en el Mundial 2026 en esta jornada tuvo lo que es su primer entrenamiento con sus compañeros en Colo Colo, pensando en lo que será el duelo ante Unión La Calera.

Gran algarabía se ha generado con la llegada de Vozinha a Colo Colo, en la que hoy todos los ojos están puestos en el guardameta de 40 años, quien hoy conoció a todos sus nuevos compañeros.

Durante esta jornada se dieron a conocer las primeras imagenes del entrenamiento de Vozinha con la camiseta de Colo Colo, la que sin duda ilusiona a todos los fanáticos del ‘Popular’.

Vozinha ya entrena en Colo Colo | Foto: Photosport

Si bien su fecha de estreno aún es una gran interrogante que Fernando Ortiz deberá responder, el portero del ‘Cacique’ buscará ponerse en forma física para ser prontamente una alternativa para el arco de Colo Colo.

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Ahora, Vozinha y todo Colo Colo ponen el foco en lo que será su próximo encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán a Unión La Calera.

FOTO: EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE VOZINHA EN COLO COLO