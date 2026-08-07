El periodista y furibundo hincha de Universidad de Chile le bajó el dedo a la incorporación de Jordan García.

Universidad de Chile sigue activa en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil ya oficializó a dos refuerzos y va por uno más, aunque ello no convence a Héctor “Tito” Awad.

¿Qué pasó? El periodista conversó con BOLAVIP Chile y le bajó el dedo a una inminente incorporación del club de sus amores. No le gusta para nada la idea de sumar otro arquero, como será con Jordan García.

Para el comunicador y furibundo hincha universitario, el plantel profesional no necesita más porteros. Y es por ello que le dejó un feroz recado a la cúpula institucional para el período de transferencias.

“Yo no sé por qué se han vuelto locos con (Gabriel) Castellón, pero bueno, la directiva poco sabe de fútbol. A él lo odian y uno no sabe por qué, a lo mejor por la transacción estratosférica por un jugador que no lo valía”, lanzó.

“Se les olvida las atajadas que hace, lo matan. Es raro lo que pasa, es la valla menos batida del fútbol chileno. Nunca había visto un escarmiento tan grande contra el arquero que menos goles le han hecho”, agregó.

Tito Awad no quiere a Jordan García en Universidad de Chile. (Foto: Club León)

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Tito Awad rechaza a Jordan García en Universidad de Chile

Luego de entregar tales argumentos, la voz radial apuntó contra el guardametas colombiano. Si bien reconoció sus condiciones, llamó a pensar en el armado del equipo para el desenlace de la campaña.

“Traer a un arquero de 21 años no es apurar a Gabriel Castellón. Si tú me dices que traes un experimentado y ha jugado en clubes de renombre, sí. Tiene proyección, pero no sé si es presente. Yo habría buscado en otra zona”, cerró.