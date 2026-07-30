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Vélez Sarsfield toma una importante decisión por Diego Valdés: en Colo Colo ponen atención

En Colo Colo prestan atención a la decisión que tomó Vélez Sarsfield con Diego Valdés.

Desde Argentina toman una importante decisión con Diego Valdés
© InstagramDesde Argentina toman una importante decisión con Diego Valdés

Colo Colo presta mucha atención en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ desean poder nutrir su plantel en esta ventana de trasnferencias para conformar un poderoso plantel pensando en esta recta final del torneo.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz tiene un puesto prioritario en poder reforzar y este se trata en el puesto de enganche, en la que el estratego tiene a un gran objetivo.

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Se trata del volante nacional, Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield de Argentina y es el gran anhelo que tiene el ‘Tano’ Ortiz para poder ficharlo en Colo Colo.

Sobre esta situación, en las últimas horas se ha dado a conocer una importante información que tiene que ver con la decisión de Vélez Sarsfield por el futuro del jugador nacional ante el interés que tiene desde Chile.

Valdés es el anhelo de Ortiz | Foto: Getty Images

Valdés es el anhelo de Ortiz | Foto: Getty Images

La decisión que toma Vélez por Valdés

Desde la cuenta de ‘X’, ‘Pasión Fortinera’ indicaron que desde Vélez Sarsfield dejaron clara su postura por el futuro de Diego Valdés, en la que indicaron que el jugador solo dejará el club por una venta.

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El jugador tiene contrato vigente con el conjunto argentino y la dirigencia mantiene una postura firme ante los rumores de mercado, en la que solo partirá en caso de ser vendido y de no ser así, cumplirá su contrato.

De esta forma, en Colo Colo deberán poner los billetes en la mesa si quieren cumplir el gran deseo de Fernando Ortiz en poder dirigir a Diego Valdés, panorama que se complicó con la postura del club argentino.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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