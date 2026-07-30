Vélez Sarsfield toma una importante decisión por Diego Valdés: en Colo Colo ponen atención

Colo Colo presta mucha atención en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ desean poder nutrir su plantel en esta ventana de trasnferencias para conformar un poderoso plantel pensando en esta recta final del torneo.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz tiene un puesto prioritario en poder reforzar y este se trata en el puesto de enganche, en la que el estratego tiene a un gran objetivo.

Se trata del volante nacional, Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield de Argentina y es el gran anhelo que tiene el ‘Tano’ Ortiz para poder ficharlo en Colo Colo.

Sobre esta situación, en las últimas horas se ha dado a conocer una importante información que tiene que ver con la decisión de Vélez Sarsfield por el futuro del jugador nacional ante el interés que tiene desde Chile.

Valdés es el anhelo de Ortiz | Foto: Getty Images

La decisión que toma Vélez por Valdés

Desde la cuenta de ‘X’, ‘Pasión Fortinera’ indicaron que desde Vélez Sarsfield dejaron clara su postura por el futuro de Diego Valdés, en la que indicaron que el jugador solo dejará el club por una venta.

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El jugador tiene contrato vigente con el conjunto argentino y la dirigencia mantiene una postura firme ante los rumores de mercado, en la que solo partirá en caso de ser vendido y de no ser así, cumplirá su contrato.

De esta forma, en Colo Colo deberán poner los billetes en la mesa si quieren cumplir el gran deseo de Fernando Ortiz en poder dirigir a Diego Valdés, panorama que se complicó con la postura del club argentino.

👀 SI NO HAY UNA VENTA, DIEGO VALDÉS SE QUEDA EN LINIERS



​Ante los trascendidos de las últimas horas que vinculan al mediocampista con una posible salida, la postura de #Vélez es clara y contundente:



​❌ No llegó ninguna oferta formal a las oficinas del club.

📄 El jugador… pic.twitter.com/J8i81pBOev — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) July 30, 2026